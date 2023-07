«Autobus urbani sovraffollati e senza aria condizionata», lo sfogo esasperato di una cittadina

Mancanza di aria condizionata sui mezzi del trasporto pubblico locale a Campobasso. E’ quanto denuncia una nostra lettrice con una lettera inviata in redazione. Di seguito, il testo:

«Scrivo per esprimere le mie preoccupazioni e far luce su una questione che è della massima importanza per la nostra comunità. Ovvero la mancanza di aria condizionata sui mezzi di trasporto pubblico locale. In qualità di cittadina credo di poter parlare a nome di molti utenti, che come me lamentano un grave disagio percepito a bordo degli autobus locali a causa del caldo asfissiante di questi ultimi tempi. Sicuramente chi è solito, per abitudine o necessità, prendere i mezzi pubblici avrà notato che gli autobus non sono dotati di aria condizionata funzionante. Con temperature esterne che durante il giorno raggiungono o superano i 35° è facile immaginare che, all’interno di un pezzo di lamiera e vetri, la temperatura diventa sicuramente superiore a quella esterna.

Potrebbe quindi capitare che alcuni utenti possano essere colpiti da malori e svenimenti proprio a causa delle alte temperature, soprattutto nelle ore di punta, quando gli autobus sono stracolmi di passeggeri. Ancora più grave e pericoloso se fosse proprio l’autista in servizio ad essere colpito da malore. Non oso immaginare cosa potrebbe accadere. Infatti il disagio termico percepito a bordo di un mezzo di trasporto può ridurre la capacità di attenzione del conducente e conseguentemente aumentare il rischio di incidenti. Chi si trova a viaggiare con il mezzo pubblico può quindi usufruire durante il periodo estivo, al modico prezzo del biglietto di viaggio, di sauna, bagno turco e aromaterapia inclusi nel prezzo.

La Norma UNI EN ISO 14505-3 [31] stabilisce dei criteri specifici per quanto riguarda il microclima sui mezzi di trasporto, che devono essere rispettati per la salvaguardia della salute dei lavoratori in primis: durante il periodo estivo la temperatura interna non potrà superare 27°. Dunque è lecito chiedersi se i mezzi sprovvisti di aria condizionata possano circolare oppure no.

Il Comma 75 del Codice della Strada prevede la circolazione di veicoli corrispondenti alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive funzionali. La legge è chiara: gli autobus dotati di impianto di climatizzazione non possono circolare se lo stesso è guasto o non adeguatamente funzionante.

Quella dell’aria condizionata sui mezzi pubblici non è un capriccio. Il sistema di trasporto pubblico dovrebbe essere gestito e organizzato in modo da tutelare la salute e la sicurezza sia dei passeggeri che degli autisti stessi.

Un ulteriore gravoso problema, ma non meno importante del precedente, è la drastica riduzione delle corse durante il periodo estivo. Negli ultimi anni le corse sono state dimezzate per una linea molto molto usata e affollata (1N che è l’unica linea che consente di raggiungere i centri commerciali), e addirittura soppresse per altre nella fascia pomeridiana. Proprio per questo motivo gli autobus sono stracolmi di persone ammassate l’una sull’altra come fosse un carro bestiame. Si verificano addirittura problemi per i passeggeri per salire o scendere dal mezzo a causa del super affollamento.

Questa scelta sta causando non pochi problemi per quella platea di utenti che hanno assoluta necessità di spostarsi per motivi di lavoro e non, ma che non possono permettersi un mezzo di trasporto proprio. In conclusione si invitano le autorità competenti a provare una sola corsa su un autobus cittadino affollato nelle ore più calde, per poter rendersi conto personalmente della situazione sopra descritta. Sperando di poter avere una possibile soluzione del problema in tempi brevi»