Autobus tampona auto sulla Tangenziale, danni ai mezzi

Un incidente stradale, che per fortuna pare non abbia avuto conseguenze gravi, si è verificato oggi 24 dicembre verso le 14,00 sulla Tangenziale in direzione Termoli a pochi chilometri dal centro abitato di Campobasso, in prossimità dell’uscita Cacciapesci. Un autobus di linea ha tamponato una Fiat Multipla causando danni solo ai mezzi. La circolazione delle auto in transito ha subito lievi rallentamenti, Sono in corso gli accertamenti per l’attribuzione delle responsabilità.