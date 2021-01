Autobus strapieni e ragazzi ammassati, studenti pronti a continuare lo sciopero

Sono ripartite oggi, lunedì 18 gennaio, le lezioni in presenza negli istituti scolastici regionali. Tra dubbi, paure, soliti problemi e manifestazioni di dissenso. Come successo a Campobasso dove negli istituti superiori, così come annunciato alla fine della scorsa settimana, non si è rientrato in classe e c’è stata una massiccia adesione allo sciopero. Al Liceo Scientifico Romita sono rientrate in presenza solo tre classi e così in molte altre scuole del capoluogo di regione. “Non volevamo perdere la giornata – ci ha spiegato Nicola, che fa parte del coordinamento dei rappresentati d’Istituto – e proseguire con la didattica a distanza, ma non c’è stato consentito perché mancava una specifica richiesta in merito. E quindi anche quei professori che avrebbero voluto proseguire con la Dad non hanno potuto. A livello regionale la manifestazione ha preso piede anche a Termoli, ma si è svolta anche in altre regioni, come ad esempio Lazio e Toscana.”

A preoccupare maggiormente gli studenti molisani è la problematica relativa ai trasporti. Dalle foto si evince chiaramente come la situazione non sia mutata e come sulle “navette” ci sia un assembramento difficile da tollerare in questo momento. “E’ stato annunciato un potenziamento – ci spiega ancora Nicola – ma in realtà, come si vede chiaramente dalle foto, non c’è stato. In particolare dal terminal al Romita la situazione è sempre la stessa, come era ad ottobre e come era prima della pandemia. Autobus strapieni e ragazzi ammassati. Stessa situazione al terminal di Termoli e sull’autobus per Guglionesi.”

Per quanto riguarda i prossimi giorni, gli studenti hanno anche il timore di accumulare troppe assenze e per questo – ha concluso Nicola – “alcune classi vorrebbero rientrare domani, ma in molti sono intenzionati a proseguire con la manifestazione fino a quando non sarà ristabilita la Dad”. red