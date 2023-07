Autobus senza aria condizionata e malori tra gli autisti, proclamato stato di agitazione

La Ugl Autoferro ha proclamato lo stato di agitazione degli autisti Seac e chiesto un incontro urgente tra società, Comune di Campobasso, Regione e sindacati al fine di trovare un accordo per scongiurare la riduzione del servizio a settembre con ricadute per l’occupazione dei dipendenti.

Uno dei problemi principali riguarda il parco macchine a disposizione, per gran parte obsoleto e che attende da tempo un ricambio quanto mai necessario. Le ultime segnalazioni giunte al sindacato fanno riferimento alla situazione vissuta da autisti e utenti nei giorni di caldo rovente, peraltro già nota in passato: aria condizionata che non funziona o mezzi che ne sono proprio sprovvisti.

“Più autisti hanno accusato malori per via delle alte temperature”, afferma il sindacato. “Anche i sedili di guida non si regolano e vi è un mal funzionamento che si ripercuote negativamente sulla salute degli autisti”.

Sono alcuni di una lunga lista di problemi che vengono denunciati da tempo. “Nel periodo invernale succede il contrario”, continua l’Ugl. “Su alcuni autobus non funziona il riscaldamento e altri ne sono proprio sprovvisti avendo in dotazione un semplice sbrinatore che nella maggior parte delle volte non funziona e, quando funziona, aspira i fumi di scarico dei veicoli che precedono l’autobus”.

E ancora: su alcuni mezzi il fumo di scarico del motore entrerebbe all’interno dell’abitacolo con conseguenze per la salute di chi è all’interno; sospensioni e spie di controllo che non funzionano, con conseguente mancanza di guida sicura; polvere che entra dalle porte e acqua che penetra all’interno quando piove; box destinato al rinnovo abbonamenti in Corso Bucci non a norma in quanto privo di bagni, aria condizionata e riscaldamento.

A gennaio l’Ugl ha chiesto la riapertura del documento della valutazione dei rischi. Ieri 18 luglio c’è stato l’incontro con l’azienda, “chiuso negativamente”, aggiunge il sindacato. “L’azienda si giustifica sostenendo che i mezzi sono obsoleti e a settembre con la riapertura delle scuole sicuramente ci sarà una riduzione del servizio con gravissime ripercussioni sul personale viaggiante”.

L’Ugl ha interessato Comune e Regione sulla situazione del parco macchine, al momento sono arrivate risposte solo da Palazzo San Giorgio. L’amministrazione ha ottenuto tramite il PNRR un finanziamento di poco meno di 4 milioni di euro per la fornitura di 6 bus elettrici, mentre si attende l’esito della procedura di gara per l’assegnazione del servizio.

A tal proposito, dunque, il sindacato, proclamando lo stato di agitazione, ha chiesto ai sensi della legge 146/90 un incontro urgente anche con la Regione al fine di trovare una soluzione, accelerare gli iter burocratici e scongiurare la riduzione del servizio a settembre.