Autobus in sosta prende fuoco, paura davanti allo stabilimento della Fca

Ha preso fuoco all’improvviso mentre si trovava davanti ai cancelli dello stabilimento Fca di Termoli. Paura questa mattina, 23 agosto. Tutto è accaduto all’improvviso quando stavano per scoccare le 6 della mattina. Per cause ancora in corso di accertamento dal vano motore si è sviluppato un incendio che è stato immediatamente domato dai vigili del fuoco di Termoli evitando, quindi, che le fiamme si propagassero a tutto l’abitacolo. L’autobus era fermo in attesa dei lavoratori del turno di notte davanti allo stabilimento e per fortuna non ha riportato danni particolari.