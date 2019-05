Un nostro lettore ci ha segnalato che un autobus di città, di quelli della Seac, è improvvisamente andato in stallo per un’avaria in pieno centro questa mattina a Campobasso provocando il blocco totale del traffico per diverso tempo. Per raggiungere il centro, gli automobilisti hanno dovuto deviare per via Zurlo e risalire via Mazzini non senza difficoltà fin quando il danno è stato riparato e la circolazione è ripresa regolarmente.