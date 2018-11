Autobus a fuoco. Indagine aperta e verifiche in corso, la Regione sollecita controlli

REDAZIONE TERMOLI

Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri di Larino e degli investigatori dei Vigili del Fuoco per accertare cosa abbia provocato l’incendio che, in pochi minuti, ha letteralmente distrutto un autobus dell’Atm che stava percorrendo la Statale 87 tra Larino e Casacalenda per condurre a scuola 37 studenti. Sono stati proprio i ragazzi che si trovavano in fondo all’autobus ad accorgersi del fumo che stava iniziando ad uscire da sotto i sedili e a dare l’allarme all’autista che ha accostato il mezzo e messo in salvo tutti gli studenti che si trovavano a bordo mentre le fiamme divoravano il bus trasformandolo in un ammasso di lamiere annerite. Saranno proprio i vigili del fuoco ad analizzare quello che è rimasto dello scheletro del mezzo per cercare di determinare cosa e perché abbia fatto scatenare l’incendio che solo per fortuna non ha avuto delle conseguenze ben più gravi. Le due relazioni, quella dei carabinieri e quella dei vigili del fuoco, confluiranno nel fascicolo che è stato aperto (come da prassi) dalla Procura di Larino che poi deciderà sul da farsi. Una tragedia sfiorata che ha riacceso i riflettori sulle condizioni degli autobus che tutti i giorni prestano servizio sulle strade molisane. Sotto la lente ci va a finire l’età dei mezzi e la manutenzione degli stessi e se da un lato pare che l’autobus che si è incendiato ieri mattina non fosse tra i più vecchi presenti nel parco mezzi di cui usufruiscono i pendolari, resta il dato di fatto che ci sono mezzi vecchi anche di 20 anni con chilometri sulle spalle che si fanno sentire nonostante la manutenzione continua alla quale vengono sottoposti. Sul caso l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro, ha inviato una missiva al direttore del Servizio Mobilità, Vincenzo Rossi e al presidente della Giunta regionale Donato Toma nella quale chiede «l’attivazione urgente delle procedure di verifica» di quanto accaduto e di «verificare le cause del rogo, anche attraverso i rilievi eventualmente compiuti dalle autorità intervenute sul posto. Qualora le stesse – scrive Niro – fossero imputabili a negligenza e/o incuria dell’azienda concessionaria del servizio di trasporto si sollecita l’adozione di tutti i provvedimenti all’uopo necessari e doverosi a sanzionare l’accaduto, nonché a verificare l’eventuale rilevanza contrattuale dello stesso, ferma comunque la necessità di rammentare a tute le aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale, l’obbligo di assicurare la regolarità e la sicurezza delle condizioni di trasporto. Con l’occasione si rinnova la richiesta di procedere, con la medesima urgenza, ad effettuare tutti i controlli di competenza della struttura regionale sul rispetto degli standard di sicurezza degli autobus di tutte le aziende del servizio di trasporto pubblico locale». E sempre per quello che riguarda la sicurezza la Regione ha ricostituito l’ufficio preposto al controllo sul parco mezzi. Il rinnovo dei veicoli, invece, sarebbe legato all’arrivo dei finanziamenti governativi che sono in ritardo mentre gli investimenti sui mezzi spetterebbe ai gestori. Su tutto resta ancora il dubbio relativo al bando per il gestore unico del trasporto pubblico che la Regione spera sia pronto per la fine di marzo dell’anno prossimo.