Auto ‘vola’ fuori strada sulla SS 17, paura per gli occupanti

Un incidente autonomo si è verificato poco fa (ore 11,45) lungo la SS 17 all’altezza del mobilificio Valentino, in agro di Santa Maria del Molise. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è letteralmente volata fuori strada andando ad impattare contro un’inferriata. Dai primi accertamenti sembrerebbe non siano rimasti coinvolti altri mezzi. Il conducente e i passeggeri non dovrebbero essere feriti gravemente. Sul posto un’ambulanza del 118, gli operatori dell’Anas e le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso.