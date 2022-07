Auto s’incendia dopo impatto con albero. Paura per il conducente

Questa mattina (8 luglio) verso le 6, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è dovuta intervenire in localita Nuova Cliternia nel comune di Campomarino per un incendio d’auto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’autovettura è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un albero per poi incendiarsi, Fortunatamente il conducente è riuscito da solo ad abbandonare l’abitacolo anche se subito dopo ha accusato un malore ed è stato necessario portarlo al San Timoteo di Termoli per accertamenti sanitari. All’intervento hanno preso parte anche un equipaggio del 118 e i Carabinieri di Termoli e Campomarino.