Auto si scontrano sulla tangenziale, ingenti i danni

Danni ingenti alle auto ma nessun ferito a seguito dell’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 5 febbraio, lungo la Tangenziale di Campobasso all’altezza dello svincolo per l’ospedale.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi del caso.

Il traffico ha subito qualche rallentamento per consentire le operazioni di rilievo e di rimozione dei mezzi che hanno subito non pochi danni.