Auto si schianta vicino a un pub nel cuore della notte

Ha dell’incredibile il clamoroso “fuori strada” avvenuto ieri notte in centro a Campobasso. Inspiegabilmente un’auto è letteralmente piombata a pochi metri dall’ingresso di un noto locale (fra l’altro già chiuso data l’ora tarda) in via Duca d’Aosta fra l’incredulità di alcuni avventori che si erano trattenuti nelle vicinanze. Come si vede dalle foto il mezzo ha scavalcato il marciapiedi per poi schiantarsi a pochi metri dall’ingresso. Si nota anche che a quell’ora l’asfalto era bagnato dalla pioggia. Sono intervenuti i Carabinieri per riuscire a risalire alla dinamica di questo rocambolesco incidente. Alla guida dell’auto c’era un ragazzo ed era in compagnia di altre tre amici. E’ stato sottoposto all’alcol test da parte dei Carabinieri che potrebbero anche procedere con la sospensione della patente in caso di postività del test. Per fortuna pare che nessuno sia rimasto ferito.