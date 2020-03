Auto si schianta contro il mercato del Cep: due le vetture coinvolte (LE FOTO)

Sul posto forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente

Incidente stradale: auto termina la sua corsa contro il mercato coperto del Cep. Forze dell’ordine al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che poco fa (ore 19.30 di mercoledì 4 marzo 2020) ha visto coinvolte due autovetture, una Audi e una Fiat. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’Audi ha terminato la propria corsa contro il mercato coperto del Cep. Sul posto anche i volontari del 118.