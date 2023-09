Auto si schianta contro il guardrail sulla Sp 87: due feriti trasportati in ospedale

Nella mattinata di oggi, giovedì 21 settembre, una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta sulla S.P. 87 in territorio di Vinchiaturo per un’autovettura che si è andata a schiantare contro il guardrail. Immediatamente sul posto è intervenuto il 118 Molise che ha provveduto a trasportare due persone all’ospedale di Campobasso. Presenti anche i Carabinieri di Bojano e il personale ANAS per la viabilità.