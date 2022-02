Auto si ribalta sulla Statale, paura per una bimba. Ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato questa sera sulla Statale fondovalle Tappino in territorio di Pietracatella in prossimità della deviazione stradale dovuta alla frana. Un’auto si è ribaltata, al suo interno un uomo una donna e una bimba. Dei tre la donna è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118 per accertamenti. Per risalire alla dinamica di questo rocambolesco che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, sono al lavoro Carabinieri con l’ausilio dei tecnici dell’Anas.