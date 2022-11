Auto si ribalta sulla provinciale, 4 feriti in ospedale

È di quattro persone rimaste ferite il bilancio di un incidente che si è verificato nella serata di oggi, 25 novembre, a San Martino in Pensilis, lungo la strada che costeggia il ristorante “La Carrese”. Per cause ancora in corso di accertamento una macchina si è ribaltata e al suo interno sono rimaste intrappolate due persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del

Fuoco di Termoli e due ambulanze del 118. Nel complesso sono quattro le persone rimaste ferite e trasferite in pronto soccorso per accertamenti. L’incidente segue di poche ore quello che era avvenuto a pochi chilometri dal confine con il Molise, in territorio di Chieuti e che purtroppo è costato la vita a tre persone.