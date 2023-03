Auto si ribalta sulla bretella della Bifernina, un ferito: ennesimo incidente sulle strade molisane

Giornate difficili in Molise sul fronte degli incidenti stradale. Dopo il lunedì nero funestato da 4 sinistri e 2 decessi, oggi, martedì 28 marzo, un ennesimo incidente si è verificato lungo la bretella della Bifernina, da qualche settimana fruibile in entrambe le direzioni per la chiusura del ponte, proprio al bivio di Guardialfiera.

Poco dopo le 17.30 un automobilista ha perso il controllo della propria Fiat Panda andandosi a schiantare contro il muretto laterale e ribaltandosi più volte. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno provveduto ad estrarre le due persone incastrate tra le lamiere e le hanno affidate alle cure dei sanitari. Un ferito è stato trasportato presso l’ospedale San Timoteo di Termoli ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, mentre l’altro se l’è cavata solo con qualche escoriazione e tanto spavento.

Sul luogo dell’incidente i sanitari del 118, Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco e personale Anas per regolare la circolazione che comunque non ha subito particolari rallentamenti.