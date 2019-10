Auto si ribalta, quattro persone finiscono in ospedale

E’ di quattro persone trasferite in pronto soccorso per accertamenti ma per fortuna in condizioni non gravi il bilancio di un incidente che si è verificato questo pomeriggio, 19 ottobre, nella zona del cimitero di Guglionesi. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto station wagon si è ribaltata su se stessa. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e le forze dell’ordine di Guglionesi. I quattro sono stati trasferiti in pronto soccorso per accertamenti ma le loro condizioni non sono gravi.