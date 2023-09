Auto si ribalta nella notte sulla Statale 17

Incidente nella notte appena trascorsa sulla Statale 17, al km 208 + 500, all’altezza dello svincolo per la SS 647 Bifernina, nei pressi di Bojano. Un’auto per cause in corso di accertamento intorno alle ore 2.30 si è ribaltata sull’asfalto, verosimilmente dopo l’impatto con il guardrail. Il veicolo è rimasto inclinato sul lato sinistro in mezzo alla carreggiata, bloccando di fatto la viabilità, in attesa dei soccorsi e delle operazioni di messa in sicurezza. Si registrerebbe almeno un ferito, al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti ma non dovrebbero essere gravi. Sul posto intervenuti 118, personale Anas, Vigili del Fuoco e Carabinieri della Compagnia di Bojano. La viabilità, seppure di minore intensità in quell’orario, è stata regolata per evitare pericolo per gli altri utenti.