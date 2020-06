Sono intervenuti per soccorrere le persone che si trovavano all’interno dell’auto che si è ribaltata attorno alle 18 di ieri pomeriggio. Per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche di rilievo a seguito dell’incidente che si è verificato nella giornata di ieri, 23 giugno. All’interno della vettura ribaltata erano rimaste la mamma e tre bambine fortunatamente illese. La macchina è stata messa in sicurezza e gli occupanti salvati.

Auto si ribalta, mamma e tre bambine soccorse dai vigili del fuoco