Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Paura questa mattina, 29 settembre, lungo la strada che collega a Guglionesi quando una macchina, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata a 180 gradi. Traffico in tilt. Stando alle prime informazioni non sembrerebbero esserci state conseguenze di rilievo per gli occupanti della vettura.