Auto si ribalta lungo la SS 212, feriti gli occupanti del mezzo

Incidente stradale nella tarda serata di oggi (sabato 13) lungo la SS 212, precisamente al chilometro 59, in località di Riccia. Si è trattato di un incidente autonomo: un’auto, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è ribaltata. Ferite, per fortuna in modo lieve, le due persone che erano a bordo le quali sono riuscite autonomamente ad uscire dall’auto. Sono state medicate sul posto. Sono intervenuti sul luogo dell’incidente Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale Anas.