Auto si ribalta lungo la Fondovalle Tappino, due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 5 agosto, lungo la Fondovalle Tappino, precisamente al chilometro 8+300 della Strada Statale 645 in territorio di Campodipietra. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata finendo la sua corsa nella scarpata. I due occupanti del veicolo sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti prontamente sul luogo dell’incidente.

Sul posto i Carabinieri, le ambulanze del 188, Vigili del Fuoco e personale Anas.