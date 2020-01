Auto si ribalta, grave un 65enne. L’incidente sulla Statale 87

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118

Grave incidente questa mattina, 23 gennaio, sulla Statale 87. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri un’auto, una Citroen, si è ribaltata all’ingresso dell’autostrada. Stando ad una primissima ricostruzione l’uomo, un 65enne, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco assieme al 118 che ha trasferito l’uomo in gravissime condizioni al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. L’incidente si è verificato al km 219+400 direzione Termoli. Sul posto anche gli uomini dell’Anas che hanno ristretto la carreggiata per consentire le operazioni di rilievi e rimozione del mezzo.