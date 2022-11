Auto si ribalta ed esce fuori strada, miracolato un 31enne

L’incidente sulla Statale 87 all’altezza di Vinchiaturo. Il giovane è stato estratto dalle lamiere contorte del mezzo e ha riportato traumi e ferite multiple

È stato trasferito in ospedale con ferite e fratture multiple un 31enne di Sepino che nella notte tra martedì e mercoledì è stato protagonista di un incidente che si è verificato sulla Statale 87 all’altezza del km 121,700 in territorio di Vinchiaturo.

Erano le 2 della notte quando per cause ancora in corso di accertamento il giovane ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata finendo la propria corsa fuori strada.

Sul posto sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco, carabinieri dei comandi di Campobasso e Bojano oltre ai militari della Guardia di Finanza.

Gli uomini del 115 hanno dovuto faticare e non poco per tirare fuori dall’auto il 31enne che era rimasto incastrato tra le lamiere contorte del mezzo.

Il giovane è stato trasferito presso il pronto soccorso del Cardarelli con ferite e traumi multipli ma non sarebbe in pericolo di vita.