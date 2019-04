Auto si ribalta e finisce sul fianco, paura per una donna

REDAZIONE TERMOLI

Stava percorrendo la nuova via Dante all’altezza della rotatoria che conduce a Piazza Bega quando all’improvviso, e per cause ancora in corso di accertamento ma forse legate all’asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente che proprio in queste ore sta cadendo su Termoli ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata finendo su un fianco. Brutta disavventura questa sera, lunedì 29 aprile, per una donna alla guida della sua Fiat Punto. L’auto si è ribaltata e per fortuna la signora è riuscita ad uscire indenne dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Termoli e i Vigili del Fuoco del distaccamento di contrada Rivolta del Re. Qualche leggero rallentamento alla circolazione per consentire la rimozione del mezzo.