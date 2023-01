Auto si ribalta alle porte di Campobasso, occupanti salvi per miracolo

Sono riusciti ad uscire dall’abitacolo da soli i due occupanti della macchina che si è ribaltata sulla Statale 645 in direzione Foggia alla periferia di Campobasso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Campobasso che hanno provveduto per rendere sicura la zona dell’incidente che, per fortuna, non ha avuto delle conseguenze gravi.

Un grande spavento per gli occupanti del mezzo che non ha coinvolto altre auto nell’incidente.