Auto sfonda il guardrail, paura per il conducente (video)

Un altro incidente stradale è avvenuto oggi verso le 14,00 alle porte di Campobasso per fortuna, stando alle prime notizie, senza gravi conseguenze per l’occupante dell’auto che, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro il guardrail. E’ accaduto nei pressi della zona Taverna del Cortile e la circolazione delle auto è stata rallentata per permettere il soccorso e il recupero dell’auto che era finita nella cunetta. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche un’ambulanza del 118.