Un grave incidente stradale si è verificato oggi 24 ottobre verso le 14,30 alle porte di Baranello in località largo Zullo. Un’auto è uscita fuori strada finendo la corsa nei campi, il conducente, prontamente soccorso dai Vigili del fuoco di Campobasso e dagli operatori del 118 di Campobasso è stato portato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Non è escluso che a contribuire all’incidente sia stata la pioggia che ha reso scivoloso l’asfalto.

