Ha perso il controllo della macchina che è sbandata ed è finita fuori strada sbattendo contro un albero ed investendo un 15enne. È accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 1 maggio in via del Molinello a Termoli. Per fortuna l’incidente non ha avuto conseguenze di rilievo. Al volante della vettura c’era un 59enne di Termoli. Lui e il 15enne sono stati trasferiti in pronto soccorso per accertamenti ma le loro condizioni non sono gravi.