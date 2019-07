Auto sbanda e si ribalta sulla Venafrana, tre i feriti (FOTO)

VENAFRO

Un incidente autonomo si è verificato poco fa (ore 15,30) lungo la SS 85 venafrana, non molto distante dall’Hotel Dora in agro di Pozzilli. Una Fiat Doblò con tre persone a bordo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato mentre viaggiava lungo l’arteria. Feriti gli occupanti, residenti ad Ascoli Piceno, anche se le loro condizioni non sembrerebbero essere gravi. Probabilmente erano appena tornati da una raccolta di funghi a giudicare dalle numerose ceste presenti all’interno del mezzo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare i tre direttamente sul luogo del sinistro. Presente anche la Polstrada che ha effettuato tutti i rilievi del caso, per meglio comprendere la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico che ha subito rallentamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Isernia.