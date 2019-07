Auto sbanda e si ribalta due volte, miracolati un uomo e una donna (FOTO)

Un incidente rocambolesco si è verificato poco fa, intorno alle 18.30 di oggi, domenica 7 luglio, in contrada Lupara, lungo la strada che conduce a Campodipietra, subito dopo Colle dell’Orso, all’altezza dell’ex ristorante Archetti. Una Fiat Panda rossa, dopo essere finita fuori strada, è piombata sulla banchina prima di cappottarsi due volte. Sulle cause del sinistro sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, ma alcuni testimoni che seguivano la macchina hanno riferito che l’auto avrebbe sbandato un paio di volte prima di salire sulla banchina e ribaltarsi. La Panda ha finito la sua corsa davanti al cancello di un’abitazione privata. A bordo un uomo e una donna, entrambi trasportati d’urgenza al Cardarelli di Campobasso. Per la donna possibile la rottura di una gamba, mentre l’uomo, prima di essere condotto in ospedale, accusava forti dolori ad una spalla. Sul posto due ambulanze del 118, una pattuglia della Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre i due dalle lamiere. Il primo a giungere sul posto e ad allertare i soccorsi è stato l’ispettore Matteo della Stradale.