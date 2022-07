Auto sbanda e finisce nella scarpata sulla Statale, ferito il conducente

Incidente autonomo lungo la SS 645 in territorio di Campodipietra

Incidente stradale questo pomeriggio, venerdì 8 luglio, intorno alle 16.30, lungo la Strada Statale 645, precisamente al chilometro 10, in territorio di Campodipietra.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, una Fiat Grande Punto è uscita di strada, finendo la sua corsa oltre il muretto che delimita la carreggiata. Ferita la persona alla guida dell’auto che è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Si è trattato di in incidente autonomo sulle cui cause sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche il personale Anas per regolare la circolazione che, tuttavia, non ha subito rallentamenti.