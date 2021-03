Auto sbanda e finisce in una scarpata, due feriti trasportati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa sera, domenica 14 marzo, poco prima delle 20 in territorio di Cercemaggiore. Un’auto, per cause che sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Due i feriti: bloccato a lungo nell’abitacolo il conducente del veicolo rimasto incastrato nelle lamiere. A liberarlo i Vigili del Fuoco di Campobasso che sono prontamente intervenuti sul posto. L’auto viaggiava da Sepino in direzione Cercemaggiore. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di marito e moglie, 52 e 48 anni, entrambi di Cercemaggiore. La donna ha riportato traumi maggiori, ma entrambi non sono in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Bojano e quelli della stazione di Guardiaregia, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e due ambulanze del 118.