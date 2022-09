Un’auto rubata nel centro di Isernia è finita la notte scorsa in una cunetta in contrada “Le Piane”, lungo la strada che porta allo stadio ‘Lancellotta’. Il conducente è fuggito dopo aver abbandonato la vettura ormai inutilizzabile. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco per la rimozione e messa in sicurezza del veicolo ribaltato. Caccia al ladro per risalire all’autore del furto, rilevate le impronte digitali lasciate sul volante.