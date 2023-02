Auto rubata ad un dipendente delle Ferrovie, Filt Cgil e Fit Cisl: “Episodi ripetuti, è inaccettabile”

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro con l’amministrazione comunale di Termoli “per cercare soluzioni concrete ed immediate”

“E’ inaccettabile pensare che ad un lavoratore dipendente delle Ferrovie che si reca al lavoro venga rubata la macchina parcheggiata perché in quel luogo mancano illuminazione e telecamere. E’ inaccettabile anche in considerazione del fatto che nello stesso luogo – si legge in una nota congiunta a firma di Lucia Merlo (Filt Cgil Molise) e Simone Vitagliano (Fit Cisl Molise) – ci sono già stati tanti altri episodi di furto o di tentato furto. La sicurezza è una condizione essenziale per poter svolgere le attività della propria vita in serenità senza avere timore di subire danni che non riguardano solo l’aspetto economico, ma che influiscono anche sulla possibilità concreta di essere presenti sul posto di lavoro e garantire un servizio utile a tutta la comunità”.

La Filt Cgil e la Fit Cisl “hanno richiesto un incontro con l’amministrazione comunale di Termoli per cercare soluzioni concrete ed immediate al fine di porre rimedio ad una situazione diventata ormai insostenibile – si conclude nella nota – non solo per i dipendenti Rfi, ma anche per tutti i residenti della zona”.