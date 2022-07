Auto prende improvvisamente fuoco, provvidenziale l’intervento dei Carabinieri di Larino

E’ successo ieri pomeriggio, venerdì 22 luglio, in una delle strade centrali della cittadina frentana. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco

L’immediato intervento di due carabinieri in servizio presso la caserma di Larino ha evitato il peggio. Paura per una donna al volante di una vecchia Y10 che stava percorrendo una delle strade principali della cittadina frentana. Qui, in via Giulio Cesare per la precisione, nel giro di pochi istanti dal cofano dell’utilitaria è iniziato ad uscire del fumo nero: pochi attimi, poi l’auto ha preso fuoco.

Per fortuna due carabinieri si sono fiondati per aiutare l’automobilista e portarla al sicuro. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano che ha spento il fuoco e messo in sicurezza l’area.

L’episodio ieri, venerdì 22 luglio, intorno alle 17.

FOTO: GUERINO TRIVISONNO