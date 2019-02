Auto prende fuoco, panico in galleria (FOTO)

CIVITANOVA DEL SANNIO

Momenti di panico poco fa (ore 17,30 di oggi martedì 26 febbraio) nella galleria Monte la Russa, al km 18,300, lungo la SS 650 Fondovalle Trigno in agro di Civitanova del Sannio, dove, per cause ancora da accertare, un’auto ha preso improvvisamente fuoco. Per fortuna solo tanta paura per il conducente e per gli altri automobilisti che percorrevano il tunnel al momento dell’incendio che in breve tempo si è riempito di fumo. Sul posto i vigili del fuoco intenti a spegnere le fiamme. Presenti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso, e il personale dell’Anas. Strada momentaneamente chiusa al traffico per meglio consentire le operazioni di spegnimento.

AGGIORNAMENTI



(Ore 19,34) Seguono aggiornamenti dopo l’incidente verificatosi in galleria nel tardo pomeriggio di oggi. Un’autovettura è andata in fiamme mentre stava percorrendo la statale 650 nei pressi di Civitanova del Sannio. Fortunatamente non ci sono state vittime. I Vigili del Fuoco, dopo la chiamata di soccorso si sono

immediatamente diretti nella galleria con due squadre, una proveniente dalla Sede Centrale di Isernia e una da Agnone, in modo da tentare di entrare nella galleria almeno da una lato, poiché in questi casi è notevole la quantità di

fumo prodotta e generalmente per effetto della ventilazione solo un lato è accessibile mentre l’altro è completamente invaso dal fumo. La squadra di Isernia è riuscita ad effettuare una rapida perlustrazione dei

luoghi a piedi con autoprottetori per verificare eventuali persone in galleria, mentre le fiamme sono state spente dalla squadra di Agnone che è riuscita ad avvicinarsi al mezzo quanto necessario per poter stendere le manichette e spegnere il fuoco. Sono in corso le operazioni di rimozione della autovettura al fine di ripristinare la viabilità. Il tratto interessato è ancora chiuso al traffico.