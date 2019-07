Auto prende fuoco in un distributore di benzina, conducente salvo per miracolo

VENAFRO

Erano le 20,15 circa quando, improvvisamente, una Fiat Stilo ha preso fuoco all’interno di un distributore situato lungo la statale che costeggia l’industria Colacem. Per fortuna, solo tanta paura per il conducente che è riuscito ad uscire dalla vettura prima che prendesse fuoco. Il dsitributore era chiuso al momento dell’accaduto. I pompieri, una volta sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona al fine di scongiurare il peggio, data la presenza degli erogatori di benzina. Sul luogo anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e comprendere le cause che hanno dato origine al rogo.