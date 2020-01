Auto pirata investe una ragazza e fugge (VIDEO)

È caccia ad una Dacia bianca

Una ragazza investita e sbalzata in aria: è quanto accaduto nella serata odierna (mercoledì 22 gennaio) a Isernia, nel quartiere san Lazzaro. L’incidente verso le 19: la ragazza, come raccontano alcuni testimoni, è stata investita e sbalzata a terra. L’impatto pare sia stato piuttosto violento, tant’è vero che a terra ci sono anche alcuni pezzi del parabrezza. Testimoni raccontano di aver visto una Dacia di colore bianco fuggire. Sul posto i volontari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime necessarie cure del caso e a trasportare la ragazza presso l’ospedale Veneziale. Sul luogo dell’incidente anche la polizia che sta raccogliendo tutti gli elementi utili per far luce sulla vicenda.