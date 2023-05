Auto perde aderenza sull’asfalto e finisce nella boscaglia, due feriti lievi

Un incidente rocambolesco, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato ieri, 2 maggio, nelle campagne di Toro. Un’auto con a bordo due persone, entrambi dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, è finita fuoristrada mentre percorreva la Fondovalle Tappino al chilometro 13,450. Probabilmente per l’asfalto bagnato, il mezzo ha perso aderenza ed ha terminato la corsa nella fitta boscaglia. Per entrambi si è reso necessario il traporto al Pronto Soccorso del Cardarelli ma solo per ferite ritenute non gravi. La valutazione della dinamica esatta di questo incidente è affidata ai Carabinieri della Stazione di Campolieto che operano in sinergia con i colleghi della Stazione di Toro.