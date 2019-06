Auto parcheggiata in centro colpita da una scarica di vernice

REDAZIONE

Cosa è successo la notte di venerdì in un piccolo parcheggio condominiale situato in via Garibaldi a Campobasso? Se lo chiedono i proprietari di un’attività commerciale che venerdì sera, poco prima della mezzanotte, hanno ritrovato la loro Peugeot 106 di colore blu colpita da una scarica di pittura-tempera che ha dato un “tono dalmata” alla carrozzeria dell’utilitaria. Scherzi a parte la questione è seria e comporterà anche una spesa extra per i proprietari dell’auto che ora è in trattamento presso un autolavaggio del capoluogo. Logico aver presentato una denuncia presso la Questura perché fino ad oggi ancora non è stato possibile capire se la “riverniciatura” sia stata frutto di un involontario incidente o, nella peggiore delle ipotesi, di uno sfregio.