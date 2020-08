Solo ferite leggere per il conducente di un’auto che durante la notte si è ribaltata sulla Statale 17, finendo in una cunetta nei pressi del bivio di Cantalupo. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco di Isernia che hanno sgomberato la carreggiata. Traffico interrotto per pochi minuti, quelli necessari a rimettere in sicurezza la strada.