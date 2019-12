Auto manda in tilt il traffico e blocca pure il mezzo di rimozione

CAMPOBASSO. Traffico in tilt e via Cardarelli bloccata, poco fa (ore 16,45) per una ventina di minuti a causa di un’auto parcheggiata male. A suon di clacson e qualche imprecazione la pazienza degli autisti di passaggio (si fa per dire) è stata messa a dura prova dopo aver subìto l’ennesimo, classico “parcheggio selvaggio” che fra l’altro bloccava anche il mezzo chiamato per la rimozione dell’auto. Il tutto sotto una pioggia battente.