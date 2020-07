Auto invade la corsia opposta e investe una moto, gravi due centauri

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa, intorno alle 17.10 di oggi, sabato 11 luglio, lungo la SS 647, precisamente al chilometro 2, in territorio di Colle d’Anchise. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un’auto, per cause che sono in corso di accertamento, abbia invaso la corsia opposta investendo una moto. Sarebbero gravi le condizioni dei due centauri.

La Strada Statale è momentaneamente chiusa e il traffico deviato per Isernia e viceversa sulla SS 647 dir. A, SS 87 e SS 17.

Sul posto Carabinieri di Bojano, ambulanze del 118 e personale Anas.

Seguono aggiornamenti