Auto incendiate nelle notte in pieno centro a Campobasso

Le forze dell’Ordine di Campobasso, Polizia e Carabinieri, stanno cercando di risalire alle cause, alquanto sospette, relative ad almeno due incendi di auto avvenuti nel cuore della notte appena trascorsa in pieno centro a Campobasso.

I Vigili del fuoco di Campobasso sono dovuti intervenire in prossimità di via D’Amato (zona Biblioteca Albino) per domare le fiamme che avevano iniziato ad avvolgere le autovetture. Episodi che si sono verificati a poca distanza l’uno dall’altro.

Al vaglio di chi indaga pare ci siano dei frames di immagine o video ripresi da telecamere di sorveglianza per risalire all’origine di questi incendi.