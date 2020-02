Auto incendiata a D’Ascanio, Romagnuolo: «Segnali di stampo mafioso»

«La mia personale solidarietà a Nicola D’Ascanio – ha commentato il consigliere regionale Aida Romagnuolo – per il vile atto intimidatorio inferto all’auto del figlio, segnale tangibile di stampo mafioso. Ormai, anche il Molise è sempre più oggetto di trame malavitose, nonostante l’incisiva e costante presenza delle nostre forze dell’ordine sul territorio molisano, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. L’aver bruciato l’auto a D’Ascanio, dimostra come ormai la sicurezza nel Molise è sempre più messa in discussione, dimostra tutta la sua fragilità, anche perché ormai non sono pochi coloro che provenienti dalle Regioni vicine fanno uso della violenza per accaparrarsi il territorio. A Nicola e, a tutta la sua famiglia, la mia vicinanza e la mia sincera amicizia».