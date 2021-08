Auto in una cunetta per evitare albero caduto: diversi i disagi del maltempo

Numerosi i disagi causati dall’arrivo del maltempo che ha imperversato sul basso Molise nella serata di ieri. Pioggia battente, vento e forti scariche elettriche si sono abbattute su Termoli e l’hinterland, facendo scattare innumerevoli chiamate ai Vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli. A Campomarino, sulla provinciale di Contrada Lauretta in direzione Nuova Cliternia, nei pressi del residence Santa Monica, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere un auto finita in una cunetta ai lati della carreggiata come documentato dalle foto di Matteo Ciuffreda. Il conducente, fortunatamente rimasto illeso, ha sterzato per evitare un albero caduto sulla strada. Anche l’albero è stato rimosso. Corrente saltata per le innumerevoli scariche elettriche a Guglionesi e Campomarino.

Foto: Matteo Ciuffreda