Auto in panne sotto la galleria, tutti salvi: “Grazie a Carabinieri e Polstrada”

Un nostro lettore ci scrive per ringraziare pubblicamente i Carabinieri e la Polizia che con un loro intervento hanno messo in sicurezza i suoi due figli, in un’auto guasta rimasta bloccata in galleria:

Gentile direttore,

Chiedo ospitalità alla vs preg.ma testata per esprimere un sentito ringraziamento a Polizia e Carabinieri intervenuti ieri pomeriggio all’interno della galleria di Pesche per soccorrere mio suocero, rimasto in panne con l’auto. All’interno della vettura anche i miei figli, due bambini di 8 e 9 anni evidentemente spaventati per quanto stava accadendo. Agenti e militari intervenuti, dopo aver messo in sicurezza la vettura, si sono preoccupati di tranquillizzare i miei figli avendo colto la loro difficoltà in quel momento. Le forze dell’ordine hanno dimostrato oltre ad una grande professionalità, una straordinaria umanità, regolando il traffico e attendendo che l’auto ripartisse per liberare la galleria, sempre continuando a sincerarsi delle condizioni dei bambini. Hanno poi scortato mio suocero sino alla piazzola di sosta più vicina in attesa che giungesse il carro attrezzi. Degli angeli in divisa ieri pomeriggio hanno vegliato sulla mia famiglia sino al lieto fine.

Lettera firmata