Auto in panne nella bufera, intera famiglia salvata da personale Anas

I figli della coppia hanno voluto ringraziare gli operatori con un disegno nella neve

Sono state tante le criticità sulle strade regionali in questi giorni in cui la neve è tornata a cadere in Molise. Numerose auto in panne, prevalentemente perché sprovviste di pneumatici da neve o di cateno, sono state supportate dagli operatori dell’Anas che hanno lavorato incessantemente, sia per garantire la regolare circolazione sulle Statali, sia per aiutare auto in difficoltà.

Proprio nella giornata di ieri, sabato 5 marzo, un’intera famiglia a bordo della propria auto, si è trovata in difficoltà in mezzo ad una bufera di neve con l’auto sprovvista di pneumatici da neve. In soccorso è giunto personale Anas che ha messo in sicurezza l’intera famiglia. E, inattesi, sono giunti ringraziamenti speciali da parte dei figli della coppia. Che hanno voluto omaggiare l’Anas con un disegno fatto nella neve (in foto). «Ringraziamo tutto il personale Anas – hanno poi commentato – per il lavoro che svolgono quotidianamente sulle strade molisane, con professionalità, sempre al servizio dei cittadini».

Noi ci uniamo ai ringraziamenti e ricordiamo a tutti i cittadini di essere prudenti quando si mettono in viaggio e seguire scrupolosamente normative e regole.