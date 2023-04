Spavento a San Lazzaro. Nella tarda mattinata di oggi, un’auto ha preso fuoco (video) nel popolare quartiere di Isernia. Come si vede da queste immagini girate da un residente, in pochi istanti, le fiamme hanno completamente avvolto la vettura. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Sul posto immediatamente intervenuti uomini e mezzi dei Vigili Del Fuoco. Al momento, ignote le cause del pericoloso rogo. Indagano le Forze dell’Ordine.